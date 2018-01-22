Google выпустил дудл к 120-летию режиссера Эйзенштейна

Корпорация Google создала дудл к 120-летию советского режиссера Сергея Эйзенштейна, который появился на главной странице поисковика в понедельник, 22 января.

По словам художника Педро Вергани, он сделал логотип монохромным, потому что это прямая отсылка к эпохе сценариста, к эпохе черно-белого кино.

«Эйзенштейн — мастер передачи идей и символов в их столкновении. У него был особый подход к монтажу. Изображения разделялись на отдельные фрагменты, и затем он собирал их в необходимом порядке. Режиссер манипулировал и временными интервалами», — приводит его слова ТАСС.

Вергани рассказал, что на создание логотипа его вдохновил снимок, на котором режиссер кропотливо просматривает отснятый материал.

Сергей Эйзенштейн родился в 1898 году. За пределами Советского Союза он стал известен после выхода новаторского фильма «Броненосец Потемкин».