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Режиссер Гильермо дель Торо назвал сокровищем песню «Очи черные»

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Фото: TASS/Zuma/Daziram
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Режиссер Гильермо дель Торо в преддверии выхода в российский прокат фильма «Форма воды», который получил главный приз Венецианского фестиваля и «Золотой глобус», рассказал «Известиям» о национальных корнях творчества, любви к монстрам и иммигрантском прошлом.

Монстр в картине не владеет человеческим языком, а девушка — немая из-за травмы, полученной в детстве. По словам режиссера, самое важное для него в фильме заключалось в том, чтобы «показать любовь через мимику, взгляды, касания, а не через банальное «ах, я тебя люблю». 

«Я думаю, мир стал слишком циничен, люди стесняются показывать любовь. Над влюбленными смеются. А на самом деле в мире нет ничего важнее любви», — подчеркнул режиссер.

Также дель Торо назвал фильм автобиографичным — для него чудовище олицетворяет эмигрантское прошлое, когда он приехал из Мексики в США: «То есть я был, есть и буду чужим. Странным. Как монстр».

Кроме того, режиссер рассказал, почему пригласил российских актеров Евгения Акимова, Сергея Никонова и Алексея Панкратова на роли музыкантов.

«Русский фольклор для меня имел очень большое значение. Поэтому я пригласил русских актеров на роли музыкантов. Песня «Очи черные» — это сокровище, где, собственно, и прячется ваша русская ДНК», — заметил дель Торо.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Русская ДНК прячется в песне «Очи черные»

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