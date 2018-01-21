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Драма «Вестерн» получила главный приз на фестивале в норвежском Тромсе

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Фото: youtube.com
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Драма немецкого режиссера Валески Гризебах «Вестерн» получила главный приз «Аврора» на международном кинофестивале TIFF в норвежском городе Тромсе. Заявленная на конкурс кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» осталась без наград.

В конкурсную программу фестиваля в текущем году вошло 12 фильмов из разных стран. В их числе российская картина «Нелюбовь», немецкий фильм «Аустерлиц», франко-китайская картина «Ангелы носят белое», американская картина «Экслибрис: американская публичная библиотека», сербско-хорватская «На другой стороне», испанский фильм «Лето 1993-го» и другие, передает «РИА Новости».

Международный кинофестиваль TIFF — крупнейший кинофестиваль Норвегии. Он входит в пятерку самых значимых культурных событий в своей стране и проводится с 1991 года. В текущем году в программу кинофестиваля включили порядка 140 художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров из десятка стран мира. Ежегодно мероприятие посещают около 60 тыс. человек.

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