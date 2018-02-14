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Кинотеатр «Пионер» обжалует штраф за показ фильма «Диван Сталина»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Столичный кинотеатр «Пионер», который был оштрафован мировым судом за показ фильма «Диван Сталина» французского режиссера Фанни Ардан, обжалует это решение. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальное заявление кинотеатра.

Отмечается, что фильм демонстрировался в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино», а также то, что «развитие технологий давно позволяет не ввозить фильмы в РФ на физических носителях». Кроме того, в кинотеатре уточнили, что картина являлась частью программы Франко-российского года и литературы. По закону о кинематографии демонстрация картин на фестивале не требует прокатного удостоверения.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету «Ведомости», кинотеатр «Пионер» оштрафовали на 80 тыс. рублей за показ картины без прокатного удостоверения. Режиссер картины Фанни Ардан лично представляла фильм столичной публике в конце января 2018 года. Фильм основан на одноименном романе Жан-Даниэля Бальтасса. Действие картины разворачивается в СССР начала 1950-х годов. Иосиф Сталин в исполнении Жерара Депардье прибывает в свою тайную резиденцию, в которой находится мастерская для создания монумента в честь «отца народов». Работу над ним поручили молодому скульптору Олегу Данилову. Кроме того, задание тут же превращает его в объект пристального внимания КГБ.

Внимание Министерства культуры к показу картины «Диван Сталина» обусловлено британской лентой «Смерть Сталина», у которой разрешение на прокат отозвали 23 января. Картину в министерстве назвали оскорбительной для истории России времен СССР. После второго показа ленты в кинотеатр пришла полиция, а с 27 января кинотеатр «Пионер» прекратил показ фильма «Смерть Сталина».

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