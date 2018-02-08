Прямой эфир

Мединский рассказал об условиях выхода в прокат фильма «Смерть Сталина»

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокатное удостоверение будет выдано фильму «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи после положительного заключения экспертизы Генпрокуратуры, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

«Общественность написала в прокуратуру. Она проводит экспертизу. Если экспертиза будет положительная, выдадим удостоверение, отрицательное — не выдадим», — сказал он.

Глава ведомства рассказал, что посмотрел фильм «Смерть Сталина». На показе также присутствовали члены общественного совета, публицисты, режиссеры и кинематографисты.

В России прокатное удостоверение у «Смерти Сталина» отозвали 23 января. Мединский отметил, что представители старшего поколения могли воспринять фильм как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал фильм «омерзительным».

Ранее стало известно, что власти Белоруссии разрешили прокат комедии «Смерть Сталина». 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017