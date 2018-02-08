Мединский рассказал об условиях выхода в прокат фильма «Смерть Сталина»

Прокатное удостоверение будет выдано фильму «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи после положительного заключения экспертизы Генпрокуратуры, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

«Общественность написала в прокуратуру. Она проводит экспертизу. Если экспертиза будет положительная, выдадим удостоверение, отрицательное — не выдадим», — сказал он.

Глава ведомства рассказал, что посмотрел фильм «Смерть Сталина». На показе также присутствовали члены общественного совета, публицисты, режиссеры и кинематографисты.

В России прокатное удостоверение у «Смерти Сталина» отозвали 23 января. Мединский отметил, что представители старшего поколения могли воспринять фильм как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал фильм «омерзительным».

Ранее стало известно, что власти Белоруссии разрешили прокат комедии «Смерть Сталина».