Зюганов назвал «омерзительным» фильм «Смерть Сталина»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фильм Армандо Яннуччи «Смерть Сталина» не является чистой провокацией.

«Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом», — цитирует Зюганова ТАСС.

По его словам, данная провокация направлена против России и всего народа страны. И отметил, что показывать такие картины в кинотеатрах — это преступление.

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма 23 января, за два дня до премьеры. Глава министерства Владимир Мединский объяснил данное решение тем, что зрители старшего поколения могут воспринять ленту как оскорбление советского прошлого.

В Кремле уже сообщили, что не считают, что отзыв прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина» является проявлением цензуры.