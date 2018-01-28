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Зюганов назвал «омерзительным» фильм «Смерть Сталина»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фильм Армандо Яннуччи «Смерть Сталина» не является чистой провокацией.

«Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом», — цитирует Зюганова ТАСС.

По его словам, данная провокация направлена против России и всего народа страны. И отметил, что показывать такие картины в кинотеатрах — это преступление. 

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма 23 января, за два дня до премьеры. Глава министерства Владимир Мединский объяснил данное решение тем, что зрители старшего поколения могут воспринять ленту как оскорбление советского прошлого.

В Кремле уже сообщили, что не считают, что отзыв прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина» является проявлением цензуры.

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