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Полиция пришла в кинотеатр «Пионер» после второго показа «Смерти Сталина»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Сотрудники полиции и представители правоохранительных органов в штатском пришли в кинотеатр «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве после показа скандального фильма «Смерть Сталина», у которого ранее отобрали прокатное удостоверение.

Правоохранительные органы зашли в здание кинотеатра уже после завершения «Смерти Сталина», когда начался показ другого фильма.

У них на руках был некий документ, однако действий своих они не прокомментировали, передает РИАМО.

Пробыв в зрительном зале около двух минут, полицейские вышли в гардероб, сообщив, что они «пришли просто посмотреть кино». По информации СМИ, на улице около входа в кинотеатр в настоящее время находятся как минимум пять человек в форме полиции, никак не объясняющие свои действия.

Администрация «Пионера» никак происходящее не комментирует.

Напомним, кинотеатру грозит административный штраф за показ картины без прокатного удостоверения. Увеличенный штраф или приостановка работы кинотеатра предусмотрены за повторное нарушение.

Портал iz.ru писал накануне, что 23 января 2018 года Министерство культуры приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Прокатчика картины ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ» своевременно уведомили об этом, и в течение 30 рабочих дней после получения отзыва он обязан вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают отзыв прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина» проявлением цензуры.

«Смерть Сталина» показали в кинотеатре «Пионер» в четверг. Утром в пятницу состоялся очередной сеанс.

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