Песков не считает решение по фильму «Смерть Сталина» цензурой

В Кремле не считают, что отзыв прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина» является проявлением цензуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не согласен с тем, что это — проявление цензуры», — сказал он.

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до премьеры в РФ. Глава ведомства Владимир Мединский объяснил, что зрители старшего поколения в России могут воспринять ленту как оскорбление советского прошлого.

Сын бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Сергей Хрущев раскритиковал данный фильм, а также обратился к Мединскому с просьбой приложить «все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, пришедших в кино».