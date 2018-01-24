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Генпрокурора попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Письмо с просьбой вынести министру культуры Владимиру Мединскому предостережение о «необходимости принятия мер по недопустимости нарушения законодательства» и о проверке комедии «Смерть Сталина» на предмет экстремизма было направлено Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Оно было составлено Общественным советом при Минкультуры, пишет РБК со ссылкой на зампредседателя совета Михаила Лермонтова, который подписал письмо.

Чайку также просят провести проверку «возможных угроз общественной безопасности», если фильм выйдет в прокат.

Общественный совет посчитал, что картина направлена «на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма».

Напомним, 23 января Минкультуры приняло решение отозвать прокатное удостоверение британской комедии «Смерть Сталина». По мнению Мединского, этот фильм может стать насмешкой над советским прошлым для зрителей старшего поколения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение о лишении картины прокатного удостоверения является прерогативой ведомства.

Режиссер фильма Армандо Ианнуччи прокомментировал случившееся и выразил надежду, что фильм все-таки выйдет в прокат в РФ.

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