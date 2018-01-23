Призыв остановить прокат фильма «Смерть Сталина» прозвучал в Госдуме

Приостановить действие прокатного удостоверения картины режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина» призвала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, запрет показа фильма невозможен по законодательству, а вот проведение дополнительной экспертизы необходимо.

Драпеко отметила, что усмотрела в картине «элемент экстремизма», сообщает «Интерфакс».

Депутат добавила, что утром во вторник подписала и направила министру культуры РФ Владимиру Мединскому соответствующее письмо. Подписали обращение «Никита Михалков, и члены общественного совета при Минкультуры, документалисты и художники», отметила она.

Ранее сообщалось, что выход фильма «Смерть Сталина» могут перенести из-за юбилея битвы за Сталинград.