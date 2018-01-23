В России не увидят «Смерть Сталина»

Министерство культуры решило отозвать уже выданное прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, основанием стало обращение деятелей культуры и общественников к министру Владимиру Мединскому. Среди подписавших — режиссеры Никита Михалков, Сергей Мирошниченко, актер Александр Галибин, депутаты Елена Драпеко и Владимир Бортко, а также дочь маршала Жукова Эра Жукова. Открытому письму предшествовал показ фильма в общественном совете Министерства культуры. Планировалось, что фильм выйдет в прокат 25 января.

Авторы письма называют «Смерть Сталина» «пасквилем на историю нашей страны, злобной и абсолютно неуместной якобы комедией, очерняющей память о наших гражданах, победивших фашизм». Кроме того, они подозревают наличие в фильме экстремистской информации, направленной «на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности». Подписавших также возмутили оскорбительное отношение к советскому гимну и дата релиза накануне 75-летнего юбилея Сталинградской битвы.

смерть сталина Актеры и режиссер фильма «Смерть Сталина» на кинофестивале в Торонто Фото: Global Look Prees/Isabelle Vautier

Согласно требованиям Минкультуры, прокатное удостоверение не выдается в том случае, если в фильме присутствуют материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, другие экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости. Ведомство не нашло в картине «Смерть Сталина» указанных составляющих, однако вынуждено было пересмотреть решение о выдаче «прокатки» из-за реакции общественности.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов присоединился к мнению подписантов.

— Фильм этот откровенно мерзкий, — поделился он с «Известиями». — Мерзкий даже не тем, что там нет ни одного положительного персонажа, а потому что это мерзкая пародия на всю российскую цивилизацию. Именно так авторы представляют себе российскую ментальность, так, по их мнению, работает наш управленческий аппарат... Мне сложно представить подобный российский фильм, снятый о британской королевской семье и выходящий в британский прокат. Самое легкое, что можно сделать в данной ситуации, — это запретить его к показу.

Один из подписавших письмо — депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко поддержал решение министерства, но связал свое мнение не с качеством фильма, а с датой релиза.

— Я не душитель свободы и не держиморда. Но у меня мама тяжело ранена под Сталинградом, папа лишился ноги. Поэтому показ этого фильма в преддверии юбилея Сталинградской битвы мне кажется, мягко говоря, неуместным, — заявил он «Известиям». — И совершенно не потому, что я член партии или люблю Сталина. Нет, это совершенно отдельно. Я просто очень люблю свою Родину, Россию, и считаю, что ей это будет во вред. Это не значит, что фильм вообще нельзя показывать. Можно. Где-нибудь в июле. Посмотреть после 9 вечера, в Сочи или Крыму, после посещения ресторана.

Отзыв прокатного удостоверения Бортко не считает проявлением цензуры, притом что это «вопрос сложный».

— Если говорить просто — есть вещи, которые делать нельзя, хотя они вроде не запрещены. Например, снимать штаны в публичном месте. Этот как раз тот случай, — считает парламентарий.

Председатель Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов ничего оскорбительного для страны в фильме не нашел, подчеркнув, что желающие без проблем увидят ленту в интернете.

— Пока у нас был марксизм, Карл Маркс дал рецепт, как быть в таких ситуациях: «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Тем, для кого Сталин — еще настоящее, им, конечно, от этого фильма будет обидно, — отметил Кирилл Разлогов. — Я думаю, особенно переживать по этому поводу не стоит. К счастью, сегодня есть интернет, где фильм посмотрят все, кто хочет.

смерть сталина Фото: Вольга

Ранее общественный совет Министерства культуры уже обращался к ведомству с просьбой об отзыве прокатного удостоверения. Критику его членов вызвал фильм «Матильда».

Сатирическая комедия Армандо Ианнуччи основана на книге комиксов Фабьена Нури и Тьерри Робина и рассказывает о последних днях жизни генсека и последующей борьбе за власть его приближенных. Среди главных действующих лиц — Никита Хрущев, Георгий Маленков и маршал Георгий Жуков. Премьера фильма состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто.

Когда и за что запрещали фильмы в российском прокате

В 2015 году по похожим причинам до экранов не добрался американский триллер «Номер 44» о серийных убийствах в послевоенном СССР. После разговора с представителями министерства дистрибутор «Централ Партнершип» сам попросил отозвать ранее выданное прокатное удостоверение. Претензии вызвали «искажения исторических фактов и своеобразные трактовки событий до, во время и после Великой Отечественной войны, а также образов и характеров советских граждан той исторической эпохи». Министр Владимир Мединский лично заявил о недопустимости проката этого фильма в год 70-летия Победы.

Годом ранее в прокат не смогла выйти историческая драма «Приказано забыть» о сталинской депортации чеченцев и ингушей. Вместо прокатного удостоверения создатели получили письмо от главы департамента кинематографии Вячеслава Тельнова, где чиновник писал, что показанные события являются «исторической фальшивкой» и «демонстрация фильма будет способствовать разжиганию национальной розни». «Приказано забыть» было отправлено министерством на дополнительную экспертизу, его широкий прокат не состоялся.

Первый же случай запрета фильма произошел почти десятилетием раньше, в 2006 году, когда на российские экраны должна была выйти голливудская комедия «Борат» о приключениях вымышленного казахстанского документалиста в Америке. Решением Федерального агентства по кинематографии в прокатном удостоверении прокатчику было отказано. Поводом стали «уничижительные» шутки в отношении «определенных национальностей».

смерть сталина Фото: Вольга

Из-за сцен «порнографического характера» были запрещены две авторские картины. Так, в 2012 году была отлучена от проката сербская драма «Клип», взявшая главный приз Роттердамского кинофестиваля. Помимо «порнографии», там содержались сцены употребления наркотиков. В 2015 году то же самое произошло с французской мелодрамой «Любовь» Гаспара Ноэ, где было много снятых в 3D откровенных сцен. Российский прокатчик планировал к выпуску «софт»-версию фильма, но ситуацию это не изменило.

После вступления в силу закона о запрете мата в кино широкий прокат закрылся и для отечественных фильмов с ненормативной лексикой. Так, в 2015 году Минкультуры не выдало прокатное удостоверение документальному фильму «Варя» Алены Полуниной о ситуации на Украине. Помимо мата, в качестве причин было указано также наличие «позитивного отношения» к запрещенной организации «Правый сектор».

В 2016 году Министерство культуры отозвало ранее выданную «прокатку» из-за наличия свастики в кадрах исторической хроники. Документальный фильм «Зов космической эволюции» рассказывал о жизни и творчестве Николая Рериха. Правообладатели обратились в суд, который встал на их сторону. Попытки министерства обжаловать решение кончились неудачей.

Из-за споров вокруг советской киноколлекции в 2014 году накануне премьеры было отозвано уже выданное прокатное удостоверение у анимационного фильма «Чебурашка» японского режиссера Макото Накамуры. Запретить прокат попросила студия «Союзмультфильм», посчитавшая, что японские коллеги нарушили их исключительные права на старые отечественные мультфильмы. Позже удостоверение прокатчикам было возвращено, но премьеру пришлось перенести на несколько месяцев.