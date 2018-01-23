Выход фильма «Смерть Сталина» могут перенести из-за юбилея битвы за Сталинград

Премьера комедии «Смерть Сталина», которая должна состояться в России 25 января, может быть отложена на полгода, пишет РБК. Кинодеятели, посмотрев картину, пришли к выводу, что фильм является оскорбительным и хотят добиться от Минкульта пересмотра условий проката.

Показ ленты в Минкультуры РФ состоялся в понедельник, 22 января, заявил глава общественного совета министерства Юрий Поляков. Деятели культуры, присутствовавшие на показе, посчитали, что фильм не представляет исторической или культурной ценности, а также является оскорбительным.

Другой член общественного совета министерства Павел Пожигайло рассказал, что на показе также были юристы, которые нашли в ленте признаки нарушения законодательства РФ. Например, в картине оскверняются исторические символы — советский гимн, ордена и медали.

«В фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — сказал Пожигайло.

Общественники планируют добиться переноса выхода ленты на полгода, чтобы избежать выхода фильма накануне 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, который отмечается 2 февраля.

Ранее стало известно, что фильм «Приключения Паддингтона – 2» выйдет в прокат раньше намеченного срока — 20 января. Изначально премьера ленты планировалась на 1 февраля.