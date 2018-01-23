Кремль озвучил свою позицию по фильму «Смерть Сталина»

Кремль ничего не знает о переносе на лето премьеры британской трагикомедии «Смерть Сталина», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская премьера фильма со слоганом «Тоталитарная комедия в вольной трактовке» должна была состояться 25 января. Однако после просмотра картины кинодеятели пришли к выводу, что картина является оскорбительной, и хотят добиться от Минкульта пересмотра условий проката.

«Я бы не сказал, что у нас есть какая-то позиция. Мы не в курсе. Это абсолютно прерогатива Минкульта, но чем это вызвано — не в курсе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что не знает, что это за фильм.