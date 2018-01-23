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Фильм «Смерть Сталина» лишили прокатного удостоверения

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Фото: Вольга
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Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», пишет ТАСС со ссылкой на и.о. директора департамента кинематографии РФ Ольгу Любимову.

«Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что накануне состоялся общественный просмотр картины в Минкультуры, на котором присутствовали представители Госдумы, Российского исторического общества и члены общественного совета при Минкультуры. По итогам просмотра деятели культуры пришли к выводу, что фильм не несет исторической или культурной ценности, а также назвали его оскорбительным. В ленте оскверняются исторические символы — советский гимн, ордена и медали, заявил член общественного совета Павел Пожигайло.

В Госдуме РФ также поддержали идею приостановить действие прокатного удостоверения.

Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи должен был выйти в прокат в России 25 января. Мировая премьера картины состоялась 8 сентября 2017 года.

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