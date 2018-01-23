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Успешный режиссер Болливуда хочет снять фильм о Путине

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Фото: Global Look Press/The India Today Group
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Глава индийской кинокомпании Dharma Productions Каран Джохар хотел бы снять фильм о президенте РФ Владимире Путине, как это сделал американский режиссер Оливер Стоун. 

«Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, и я хотел бы иметь возможность сделать что-то подобное», — приводит его слова «РИА Новости».

Джохар, который также является одним из самых успешных режиссеров Болливуда, рассказал, что хотел бы снять собственное кино в России, например по произведениям русских классиков. Он пояснил, что его команда сейчас ищет «новые истории и новую энергию».

14 января вниманию российских телезрителей был представлен документальный фильм «Валаам» с участием Путина.

В картине президент РФ высказал мнение, что коммунисты приспособили под свою идеологию постулаты христианства, а после Октябрьской революции фактически была попытка создать новую религию.

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