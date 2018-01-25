Сын Хрущева раскритиковал фильм «Смерть Сталина»

Сын бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Сергей Хрущев в письме на имя министра культуры РФ Владимира Мединского раскритиковал кинокартину «Смерть Сталина».

«От имени семьи прошу вас, уважаемый Владимир Ростиславович, приложить все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, пришедших в кино — как молодых, так и тех, для кого еще свежа память о прошлом», — цитирует ТАСС выдержку из письма.

Отмечается, что письмо поступило в Минкультуры 23 января. В этот же день было отозвано прокатное удостоверение у фильма.

Сергей Хрущев отметил, что не понимает, «кому на руку все эти издевательства над собственной историей, да еще руками наших стародавних и злейших врагов».

Он также поблагодарил Мединского за то, что «в России есть люди, которые обеспокоены тем, что история нашей страны уничтожается и искажается, преследуя совершенно определенные цели».

Во вторник Минкультуры приняло решение отозвать прокатное удостоверение британской комедии «Смерть Сталина». По мнению Мединского, этот фильм может стать насмешкой над советским прошлым для зрителей старшего поколения.