Песков подчеркнул экспертную обоснованность решения по прокату «Смерти Сталина»

Решение о приостановке прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина» британского режиссера ​Армандо Ианнуччи является прерогативой Минкультуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это прерогатива Министерства культуры. Там есть экспертный совет. Эксперты достаточно в большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам», — пояснил официальный представитель Кремля.

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина» 23 января. За день до этого в ведомстве прошел общественный просмотр картины, по итогам которого эксперты установили, что картина не имеет ни художественной, ни культурной ценности. Лента должна была выйти в прокат 25 января.

Отмену проката фильма уже прокомментировал режиссер картины Армандо Ианнуччи.