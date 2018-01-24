Режиссер «Смерти Сталина» прокомментировал отмену проката фильма в РФ

Режиссер фильма «Смерть Сталина» ​Армандо Ианнуччи, комментируя отзыв прокатного удостоверения картины в России, заверил, что ознакомившиеся с комедией россияне высоко ее оценили. Об этом он сообщил британскому изданию The Guardian.

«Все россияне, которым мы показывали фильм, в том числе и представители прессы, сообщили, что фильм им понравился и они его высоко оценили. Они сказали две вещи: он смешной, но правдивый. Я до сих пор уверен, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах», — заявил автор картины.

23 января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина». Днем ранее в министерстве прошел просмотр картины, по итогам которого представители Госдумы, Российского исторического общества и члены общественного совета при ведомстве пришли к выводу, что фильм не имеет ни исторической, ни культурной ценности, а также назвали его оскорбительным. Идею приостановить прокатное удостоверение поддержали и депутаты Госдумы.

«Смерть Сталина» должна была выйти в российский прокат 25 января. Мировая премьера фильма состоялась 8 сентября 2017 года.