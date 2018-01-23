Мединский объяснил запрет показа в кинотеатрах «Смерти Сталина»
Фильм «Смерть Сталина» для зрителей старшего поколения может стать насмешкой над советским прошлым.
Об этом во вторник, 23 января, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в официальном заявлении об отзыве прокатного удостоверения британской картины.
«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что это будет и глумлением над жертвами сталинских репрессий.
При этом министр заметил, что в России цензуры нет, но фильм пройдет дополнительную юридическую экспертизу.
18 января Минкультуры перенесло старт проката картин «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» для увеличения кассовых сборов картин.
Мединский напомнил, что в 2017 году ситуация, аналогичная нынешней, произошла с фильмами «Союз-7» и «Время первых». Премьера первой картины тогда была перенесена, чтобы фильмы не выходили одновременно.