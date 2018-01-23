Мединский объяснил запрет показа в кинотеатрах «Смерти Сталина»

Фильм «Смерть Сталина» для зрителей старшего поколения может стать насмешкой над советским прошлым.

Об этом во вторник, 23 января, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в официальном заявлении об отзыве прокатного удостоверения британской картины.

«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что это будет и глумлением над жертвами сталинских репрессий.

При этом министр заметил, что в России цензуры нет, но фильм пройдет дополнительную юридическую экспертизу.

18 января Минкультуры перенесло старт проката картин «Приключения Паддингтона – 2» и «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» для увеличения кассовых сборов картин.

Мединский напомнил, что в 2017 году ситуация, аналогичная нынешней, произошла с фильмами «Союз-7» и «Время первых». Премьера первой картины тогда была перенесена, чтобы фильмы не выходили одновременно.