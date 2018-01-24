Мединский объяснил отзыв из проката фильма «Смерть Сталина»

Министерство культуры решило отозвать из проката зарубежную трагикомедию «Смерть Сталина» и направить на всестороннюю юридическую экспертизу, заявил глава ведомства Владимир Мединский.

Он объяснил, что после просмотра фильма со слоганом «Тоталитарная комедия в вольной трактовке» в Минкульт обратились граждане. При этом ведомство указало прокатчику на «крайнюю неуместность» выхода картины в канун 75-летия битвы под Сталинградом.

Министр опасается, что россияне старшего поколения воспримут ленту как «оскорбительную насмешку» над советским прошлым, над страной, победившей нацистскую Германию, а также над советскими солдатами и простыми людьми. Особое отвращение у Мединского вызвала «насмешка над жертвами сталинизма», указывает «РИА Новости».

Однако министр подчеркнул, что в России нет цензуры, но Минкульт требует сохранения нравственных границ между критическим рассмотрением истории и «глумлением над ней».

«Смерть Сталина» выйти в российский прокат 25 января. Мировая премьера фильма состоялась 8 сентября прошлого года.