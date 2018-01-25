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Столичный кинотеатр «Пионер» показывает фильм «Смерть Сталина»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Показ фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры отозвало прокатную лицензию, начался в столичном кинотеатре «Пионер».

Зрительный зал заполнен примерно на две трети, пишут «Ведомости». Билеты на ближайшие дни на картину раскуплены. Следующий сеанс с доступными местами пройдет 3 февраля.

Администрация кинотеатра не делала перед сеансом никаких объявлений. Сообщений для журналистов, присутствующих в кинотеатре, также не было. Отмечается, не было и никаких протестов против показа картины.

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Деятели культуры призвали запретить прокат фильма, передает BFM.RU.

Напомним, Минкульт РФ 23 января 2018 года приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Прокатчика картины ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ» своевременно уведомили об этом. Прокатчик в течение 30 рабочих дней после получения отзыва обязан вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение.

Ведомство напоминает, что осуществление на территории страны проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают отзыв прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина» проявлением цензуры.

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