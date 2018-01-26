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Кинотеатр «Пионер» прекращает показ фильма «Смерть Сталина» с 27 января

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Демонстрация фильма «Смерть Сталина» прекратится в «Пионере» начиная с субботы, 27 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном кинотеатром вечером 26 января.

«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр «Пионер» вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина», — размещено в Facebook.

Администрация кинотеатра добавляет, что всем, купившим билеты, будут возвращены деньги, подчеркивая, что сеансы отменяются по инициативе Минкультуры.

«По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации», — подчеркивают в «Пионере».

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Показ фильма, у которого 23 января из-за протестов общественности была отозвана прокатная лицензия, начался в столичном кинотеатре «Пионер» 25 января. 

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