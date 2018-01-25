Показавшие «Смерть Сталина» кинотеатры ждет расследование

Все факты показа фильма «Смерть Сталина» будут расследованы, это касается и сеанса в кинотеатре «Пионер».

Информацию об этом распространило Министерство культуры РФ в четверг, 25 января.

«После… подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», — цитирует сообщение ТАСС.

23 января ведомство отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина» по рекомендации общественного совета министерства.

Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи должен был выйти в прокат в России 25 января.

В декабре портал iz.ru сообщил, что фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» за полтора месяца проката в России и странах СНГ собрал свыше 543 млн рублей.