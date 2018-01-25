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Правнук Сталина назвал нелюдями создателей фильма «Смерть Сталина»

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Фото: ТАСС/Александр Климчук
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Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал нелюдями авторов британской комедии «Смерть Сталина». Об этом он сообщил RT.

«Вы видели, чтобы был снят фильм о смерти Ким Чен Ира или Ким Ир Сена? Он же тоже палач и диктатор, но такого нет», — заметил Яков Джугашвили.

По его мнению, тот факт, что для создателей картины смерть человека является поводом для смеха, отражает их моральные качества.

«Чего критиковать каких-то нелюдей, для которых смерть является поводом для смеха, даже если это смерть человека ненавистного?» — заключил внук Иосифа Сталина.

23 января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» за два дня до его премьеры в России. Комментируя решение ведомства, министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские зрители старшего поколения могут воспринять фильм как оскорбление советского прошлого. Кроме того, Общественный совет при Минкультуры обратился к генпрокурору с просьбой проверить фильм на экстремизм.

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