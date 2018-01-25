Правнук Сталина назвал нелюдями создателей фильма «Смерть Сталина»

Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал нелюдями авторов британской комедии «Смерть Сталина». Об этом он сообщил RT.

«Вы видели, чтобы был снят фильм о смерти Ким Чен Ира или Ким Ир Сена? Он же тоже палач и диктатор, но такого нет», — заметил Яков Джугашвили.

По его мнению, тот факт, что для создателей картины смерть человека является поводом для смеха, отражает их моральные качества.

«Чего критиковать каких-то нелюдей, для которых смерть является поводом для смеха, даже если это смерть человека ненавистного?» — заключил внук Иосифа Сталина.

23 января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» за два дня до его премьеры в России. Комментируя решение ведомства, министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские зрители старшего поколения могут воспринять фильм как оскорбление советского прошлого. Кроме того, Общественный совет при Минкультуры обратился к генпрокурору с просьбой проверить фильм на экстремизм.