Фильм «Нелюбовь» остался без премии BAFTA

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», претендовавший на премию киноакадемии BAFTA в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», остался без награды.

Лучшей картиной в этой номинации жюри премии назвало фильм «Служанка» южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука. Напомним, ранее «Нелюбовь» завоевала три награды на Неделе российского кино в Великобритании, включая главный приз — «Золотого единорога», передает «РИА Новости».

Кроме фильмов «Нелюбовь» и «Служанка» в номинации на лучший иностранный фильм участвовали французский триллер «Она» Пола Верховена, иранская картина «Коммивояжер» Асгара Фархади и картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца».