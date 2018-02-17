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«Нелюбовь» Звягинцева вышла на экраны в Нью-Йорке

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Фото: WDSSPR
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Российская картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева вышла на экраны в Нью-Йорке, сообщила администратор кинотеатра City Cinemas 123.

«Мы демонстрируем фильм «Нелюбовь» двумя сеансами», — сообщила администратор кинотеатра, расположенного на 3-й авеню в восточной части Манхэттена, передает ТАСС.

Напомним, картина «Нелюбовь» попала в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В фильме рассказывается история московской семьи в период развода. Мировая премьера картины прошла в 2017 году в основной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где получила Приз жюри. Картина также была номинирована на премию «Золотой глобус».

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