«Нелюбовь» Звягинцева вышла на экраны в Нью-Йорке

Российская картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева вышла на экраны в Нью-Йорке, сообщила администратор кинотеатра City Cinemas 123.

«Мы демонстрируем фильм «Нелюбовь» двумя сеансами», — сообщила администратор кинотеатра, расположенного на 3-й авеню в восточной части Манхэттена, передает ТАСС.

Напомним, картина «Нелюбовь» попала в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В фильме рассказывается история московской семьи в период развода. Мировая премьера картины прошла в 2017 году в основной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где получила Приз жюри. Картина также была номинирована на премию «Золотой глобус».