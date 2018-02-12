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Роберт де Ниро рассказал о «временном безумии» США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bruce Cotler
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Голливудский актер Роберт де Ниро назвал США «страдающей от временного безумия» страной.

«Не хотелось бы говорить, что мы являемся «отсталой» страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия», — цитирует заявление де Ниро Associated Press.

Актер высказал свое мнение в ходе выступления в Дубае по вопросу климатических изменений. Роберт де Ниро известен как критик политики президента Дональда Трампа, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, ранее Де Ниро, выступая перед выпускниками брауновского университета, охарактеризовал происходящее в США как «тупую комедию».

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