Панкратов-Черный отчитал Серебрякова за слова о национальной идее России

Народный артист России Александр Панкратов-Черный не согласился с актером Алексеем Серебряковым, который заявил, что национальная идея России стоит на «силе, наглости и хамстве».

«На самом деле я думаю, что многое зависит от родителей. Как правило, как родители воспитают, таким человек и будет», — сказал Панкратов-Черный в интервью «Федеральному агентству новостей».

Он также отметил, что встречал интеллигентных людей в том числе среди деревенских жителей.

«Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы», — сказал артист.

Столь скандальное заявление эмигрировавший в Канаду Серебряков сделал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

Он также заявил, что главный герой фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» проигрывает в споре с мэром из-за того, что он русский.

«Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право», — заявил актер.