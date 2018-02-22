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Путин 28 февраля встретится с канцлером Австрии

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Фото: Global Look Prees/photonews.at/Georges Schneider
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Президент России Владимир Путин в среду, 28 февраля, примет канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Курц прибывает в РФ на следующей неделе и намерен встретиться с Путиным.

«Да, есть», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли встреча между президентом России и канцлером Австрии в планах на среду. Слова представителя Кремля передает «РИА Новости».

По информации австрийского издания Oberösterreichische Nachrichten, Себастьян Курц прибудет с рабочим визитом в Москву во вторник, 27 февраля.

В середине января Курц заявлял о необходимости постепенной отмены антироссийских санкций при наличии прогресса в минском процессе.

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