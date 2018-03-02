Путин рассказал об успешном испытании нового российского вооружения

Испытание новейших систем стратегического оружия, создаваемых в России в ответ на шаг американской стороны, прошли успешно. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в эфире в четверг.

«Каждая из этих систем вооружений находится на определенном этапе готовности. Некоторые из них уже находятся на боевом дежурстве у войск», — приводит ТАСС слова российского лидера.

Путин также отметил, что гонка вооружений между США и Россией началась из-за того, что Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Полную версию интервью планируется обнародовать в ближайшие дни.

В четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он ознакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране, а также поступившими на вооружение российской армии. Российский президент подчеркнул, что растущая военная мощь России является гарантией мира на Земле и никому не угрожает. Глава государства заверил, что у России нет плана использования вооружения в наступательных целях.