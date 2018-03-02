Без ограничений по дальности

Российские военные успешно испытали крылатую ракету с ядерной энергетической установкой. Дальность ее полета на дозвуковой скорости не ограничена. Такие изделия способны на низкой высоте обходить районы противовоздушной и противоракетной обороны, с высокой точностью уничтожая объекты противника. О появлении новинки сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По мнению экспертов, эти системы относятся к оружию сдерживания. Они используют для перемещения воздух, нагретый ядерной энергетической установкой.

По информации специалистов, речь идет об изделии с индексом 9М730, разработанном ОКБ «Новатор». В угрожаемый период такие ракеты можно поднять в воздух и вывести в заданные районы. Оттуда они смогут ударить по важным объектам противника. Испытания новинки идут достаточно активно, и в них принимают участие летающие лаборатории Ил-976.

— В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой . В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги, — заявил в своем выступлении Владимир Путин. — Перспективные системы вооружения России основаны на новейших уникальных достижениях наших ученых, конструкторов, инженеров. Одно из них — создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского «Томагавка», но при этом обеспечивает в десятки раз — в десятки раз! — большую дальность полета, которая является практически неограниченной. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

В представленном видеосюжете зрители смогли увидеть запуск уникальной ракеты. Полет изделия был запечатлен с борта истребителя сопровождения. Согласно представленной далее компьютерной графике, «ядерная ракета» облетела зоны морского ПРО в Атлантике, обошла с юга Южную Америку и ударила по территории Соединенных Штатов со стороны Тихого океана.

— Судя по представленному видео, это ракета либо морского, либо сухопутного базирования, — рассказал «Известиям» главный редактор-интернет проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — В России есть два разработчика крылатых ракет. «Радуга» производит только изделия воздушного базирования. Наземные и морские — в ведении «Новатора». На счету этой фирмы — линейка крылатых ракет Р-500 для комплексов «Искандер», а также легендарные «Калибры».

Не так давно в открытых документах ОКБ «Новатор» появились упоминания о двух новых изделиях — 9М729 и 9М730. Первое — это обычная дальнобойная крылатая ракета, а вот про 9М730 ничего не было известно. Но это изделие явно находится в стадии активной разработки — по данной тематике на сайте госзакупок размещено несколько тендеров. Поэтому можно предположить, что «ядерная ракета» — это и есть 9М730.

Как отметил военный историк Дмитрий Болтенков, принцип работы ядерной энергетической установки достаточно прост.

— По бортам ракеты находятся специальные отсеки с мощными и компактными нагревателями, работающими от ядерной энергоустановки, — отметил эксперт. — В них попадает атмосферный воздух, который нагревается до нескольких тысяч градусов и превращается в рабочее тело двигателя. Вытекание горячего воздуха создает тягу. Такая система действительно обеспечивает практически безграничную дальность полета.

Как заявил Владимир Путин, испытания новинки прошли на Центральном полигоне. Этот объект расположен в Архангельской области в поселке Ненокса.

— Это историческое место испытания дальнобойного оружия, — отметил Дмитрий Болтенков. — Оттуда маршруты ракет проходят вдоль северного побережья России. Их протяженность может доходить до нескольких тысяч километров. Для снятия телеметрических параметров с ракет на таких расстояниях нужны специальные самолеты — летающие лаборатории.

По словам эксперта, не так давно были восстановлены два уникальных самолета Ил-976. Это специальные машины, созданные на базе транспортного Ил-76, долгое время использовались для испытания дальнобойного ракетного оружия. В 1990-е годы они были законсервированы.

— В сети Интернет были опубликованы фото Ил-976, перелетевших на аэродром вблизи Архангельска, — отметил эксперт. — Примечательно, что машины несли эмблему «Росатома». В это же время Россия выпустила специальное международное предупреждение NOTAM (Notice to Airmen) и закрыла район для судов и самолетов.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, новая «ядерная ракета» — это не наступательный боевой комплекс, а оружие сдерживания.

— В угрожаемый период (обострение обстановки, как правило, предшествующее началу войны. — «Известия») российские военные смогут вывести в заданные районы патрулирования эти изделия, — отметил эксперт. — Это позволит предотвратить попытки противника нанести удар по России и ее союзникам. «Ядерные» ракеты смогут выполнить роль оружия возмездия или нанести превентивный удар.

Вооруженные силы России располагают несколькими линейками дозвуковых низковысотных крылатых ракет. Это Х-555 и Х-101 воздушного, Р-500 наземного и 3М14 «Калибр» морского базирования.