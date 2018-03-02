Оружие сдерживания XXI века

Для военно-морского флота созданы практически неуязвимые боевые глубоководные роботы с межконтинентальным радиусом действия, предназначенные для действий в океане и у побережья противника. Они способны действовать как против боевых кораблей, так и уничтожать стратегические объекты в прибрежных районах. Для них создана уникальная компактная ядерная энергетическая установка и строятся специальные субмарины-носители. Рабочее название системы «Статус-6». Владимир Путин представил их возможности в послании Федеральному собранию. По оценкам экспертов, глубоководные беспилотники станут мощным средством сдерживания и нанесения ответного удара.

— В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине — знаете, я бы сказал, на очень большой глубине — и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей, — заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Глава государства добавил, что глубоководные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Они могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и объекты инфраструктуры.

Козырем новой системы является уникальная инновационная ядерная энергетическая установка. Ее испытания были завершены в декабре 2017 года. По габаритам она в 100 раз меньше, чем у современных атомных подводных лодок, но имеет «сверхвысокую энерговооруженность».

— Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности, — подчеркнул глава государства.

Основа системы «Статус-6» — это самоходные подводные аппараты (СПА), носителями которых станут две новейшие, строящиеся подводные лодки «Хабаровск» и «Белгород». По данным из открытых источников, на борту каждого носителя будет от трех до десяти подводных аппаратов.

Внешне СПА напоминает большую торпеду длиной свыше 20 метров и диаметром около полутора метров. Дальность его хода — до 10 тыс. километров. Самоходный аппарат состоит из нескольких отсеков. Предположительно, СПА представляет собой универсальную платформу, на которую в зависимости от решаемых задач устанавливаются те или иные модули. Это могут быть ядерные заряды, обычные вооружения, системы радиоэлектронной борьбы или разведывательные комплексы.

«Статус-6» может решать самые разные задачи — от поражения важных объектов экономики противника в районе побережья до борьбы с авианосными ударными группировками. Благодаря большой глубине погружения и скорости хода средств, которые могут противостоять атомным подводным беспилотникам, на сегодняшний день в мире просто не существует.

Военный историк Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что малошумные и скоростные подводные роботы станут идеальными охотниками за кораблями противника.

— Это мечта любого адмирала подводного флота, поскольку аппараты с такими характеристиками смогут скрытно подобраться к соединению надводных кораблей и уничтожить его с помощью всего одного ядерного боеприпаса, — отметил эксперт. — В этой ситуации тяжелые авианесущие корабли превращаются в беспомощные мишени.

По мнению Дмитрия Болтенкова, «Статус-6» является превосходным оружием сдерживания.

— Наличие в арсенале нашего ВМФ автономных подводных аппаратов с таким запасом хода делает неотвратимым ответный ядерный удар по прибрежным районам, — сказал специалист. — Перспектива понести неприемлемый ущерб заставит остыть даже самые горячие головы.

Во времена холодной войны в СССР обсуждалась идея так называемой торпеды Сахарова, которая должна была нести мощный термоядерный заряд. В случае войны ее предполагалось применить у побережья США, чтобы вызвать сверхмощное цунами. Однако проект был отвергнут из-за своей технической сложности.