Кинжальный удар «Искандера»

Российские Вооруженные силы получили авиационный ракетный комплекс (АРК) «Кинжал». Об этом рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Сердце» новой системы — это гиперзвуковая ракета, способная выполнять сложные маневры. Она с высокой точностью поражает цели в радиусе более 2 тыс. км. 1 декабря прошлого года новейшие АРК заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. По словам экспертов, на показанном в ходе речи президента видео продемонстрирована авиационная версия наземного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Она доработана для высотного сверхзвукового старта. При этом «Кинжал» относится к оборонительному вооружению.

По словам специалистов, новый АРК способен за считаные минуты преодолеть любую противоракетную оборону и с высокой точностью уничтожить даже защищенные бетоном подземные объекты.

— Важнейшим этапом развития современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа, — заявил в ходе своего выступления Владимир Путин.

Как отметил президент, уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты.

— При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боезаряды. Мы назвали эту систему «Кинжал», — подытожил Владимир Путин.

В ходе выступления было продемонстрировано видео с учебно-боевым пуском «Кинжала».

— На видео хорошо видно, что под фюзеляжем МиГ-31 висит доработанная аэробаллистическая ракета серии 9М723 комплекса «Искандер» , — отметил главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — Носовая часть ракеты обтекаемой формы, с несколькими сужениями. Также можно рассмотреть, что двигательный отсек имеет характерную бочкообразную форму. От сухопутной версии «Искандера» ракета «Кинжала» отличается переработанным хвостовым отсеком и уменьшенными рулями. Также в хвосте ракеты присутствует специальная заглушка. По всей видимости, она защищает сопла двигателя при полете на сверхзвуковой скорости. После старта ракеты с борта МиГ-31 заглушка отделяется.

Первые схемы с модернизированными ракетами 9М723, установленными на МиГ-31, появились на различных форумах в интернете примерно восемь лет назад. По всей видимости, они были скопированы с брошюры-проспекта одной из компаний российского ВПК.

Судя по видеоролику, показанному во время выступления Владимира Путина, сразу после запуска ракета по баллистической траектории набирает высоту. После чего она начинает резко пикировать. В районе цели изделие выполняет сложные маневры. Они позволяют уклониться от средств противовоздушной обороны противника, а также обеспечить более точное прицеливание. Ракета может поражать как стационарные, так и подвижные объекты.

— Разогнанный до сверхзвуковой скорости МиГ-31 выполняет роль «первой ступени», которая в несколько раз увеличивает дальность полета и скорость 9М723. После запуска за счет набора высоты и пикирования ракета набирает гиперзвуковую скорость, а также необходимую энергию для маневрирования, — отметил Дмитрий Корнев. — Хотя 9М723 считается аэробаллистической, но ее траектория на конечном участке достаточно сложная. За счет полученной энергии ракета может выполнять сложные маневры.

По словам эксперта, в составе этого изделия есть специальные блоки преодоления противоракетной обороны — ложные цели и генераторы помех. 9М723 могут оснащаться оптическими или радиолокационными головками самонаведения. Первая обнаруживает цель, совмещая заложенную в ее памяти картинку с тем, что видит камера. Она лучше подходит для уничтожения стационарных объектов. Вторая ищет цели по отраженным радиолокационным сигналам. Она служит для уничтожения подвижных целей, в частности кораблей.

— 9М723 — полностью отработанная и испытанная система. У нее есть головки самонаведения, системы преодоления ПРО и возможности выполнения маневров, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. — Для создания с нуля авиационной ракеты с аналогичными возможностями потребовалось бы не менее 7–10 лет. Еще года 2–3 ушло бы на испытания. В случае с «Кинжалом» разработчики и военные справились всего за восемь лет. Также вполне объяснимо, почему в качестве носителя выбраны МиГ-31. У «тридцать первого» высокая грузоподъемность, мощные двигатели. Он единственный способен разогнаться до сверхзвуковой скорости и при этом запустить пятитонную ракету 9М723. Недаром в конце 1980-х на МиГ-31 испытывали противоспутниковое оружие.

Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, несмотря на уникальные возможности, «Кинжал» — это оборонительное оружие.

— В случае агрессивных действий противника эта система позволяет уничтожить его критически важную инфраструктуру, — пояснил эксперт. — К примеру, не допустить нанесения удара крылатыми ракетами с кораблей. «Выбить» склады, аэродромы, штабы и пункты управления. «Кинжал» стал хорошим ответом на развертывание США ЕвроПРО.

Разработка ракет семейства 9М723 была начата в конце 1980-х годов. Испытательные пуски изделий стартовали в 1994 году на полигоне «Капустин Яр». В 2004 году после завершения госиспытаний 9М723 была принята на вооружение.