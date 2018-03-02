Гиперзвуковой «Авангард»

В России начато серийное производство неуязвимых для ПРО аэробаллистических гиперзвуковых боевых блоков «Авангард». Об этом оружии президент РФ Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию. Новые системы способны совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность. Их гиперзвуковая скорость превышает число Маха более, чем в 20 раз. Ранее эта система была известна специалистам как «изделие 4202». По словам экспертов, российские разработчики значительно опередили американских конкурентов, которые не продвинулись дальше создания опытных образцов подобных систем.

По словам президента, при полете к цели планирующий блок «осуществляет глубокое маневрирование, как боковое (причем на несколько тысяч километров), так и по высоте». Это делает его неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны. По сути, новинка представляет собой полноценный гиперзвуковой летательный аппарат (ГЗЛА).

— Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования, — заявил глава государства. — Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется.

По данным открытых источников, «Авангард» предназначен для установки на перспективные межконтинентальные баллистические ракеты вместо традиционных боеголовок. Изделие доставляется на нужную орбиту доразгонным блоком и начинает работать примерно в 100 км от земли. Оно планирует к цели на скорости 5–7 км/с. На подходе к цели ГЗЛА способен активно маневрировать при помощи аэродинамических или газовых рулей.

Внешний вид «Авангарда» по-прежнему засекречен, но это либо лаконичная клиновидная конструкция, либо шаттл с небольшими крыльями-стабилизаторами, который устанавливается в головную часть ракеты-носителя. По габаритам ГЗЛА, судя по всему, превосходит обычную боеголовку, поскольку на испытаниях ракета с «изделием 4202» не умещалась в стандартную шахту.

Как сообщали российские СМИ, в качестве носителя для «4202» используются шахтные ракеты УР-100НУТТХ (в западной классификации SS-19 «Стилет»). Эта проверенная временем легендарная жидкостная ракета обладает хорошей энерговооруженностью и лучше подходит для вывода на орбиту большой нагрузки, чем твердотопливные «Тополи» и «Ярсы». В дальнейшем носителем для гиперзвуковых блоков станет новейшая МБР РС-28 «Сармат».

Оптимальный профиль полета за пределами плотных слоев атмосферы позволит аппарату на подлете к цели сохранять максимальную скорость. Эксперты расходятся во мнениях относительно боевой части «Авангарда». Это может быть ядерный заряд малой или средней мощности, а эффективность будет достигаться за счет высокой точности попадания. Однако нельзя исключать кинетического способа поражения, когда цель уничтожается за счет огромной скорости изделия, масса которого составляет около двух тонн.

Первая попытка создания гиперзвуковых боевых блоков была предпринята в СССР еще в середине 1980-х годов. Однако из-за технических сложностей проект был закрыт. Лишь в середине 1990-х годов «НПО машиностроения» возобновило работы по данной тематике, теперь под обозначением «изделие 4202». Испытания стартовали в начале 2000-х годов, а первое появление будущего «Авангарда» на публике состоялось в 2004 году.

Тогда РВСН впервые со времен распада СССР провели масштабные учения. В их ходе, по словам тогдашнего начальника Генштаба Юрия Балуевского, был испытан уникальный космический аппарат, способный лететь с гиперзвуковой скоростью и при этом маневрировать как по курсу, так и по высоте. По словам военачальника, это обеспечивало возможность «обходить региональные группировки противоракетной обороны».

От опытных образцов до серийного производства путь неблизкий. Постановке на вооружение «изделия 4202» предшествовала серьезная программа импортозамещения, начатая после 2014 года. Пришлось искать замену для производившейся на Украине системы управления, контролирующей полет ГЗЛА, выполнение гиперзвукового маневра и наведение на цель.

Наконец, 25 октября 2017 года прошли успешные испытания полностью российского «Авангарда». Аппарат стартовал из пускового района Домбаровский в Оренбургской области и поразил мишень на камчатском полигоне Кура.

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал «Известиям», что за последние несколько лет предприятия российского ОПК не только разработали, но и смогли довести до серийного производства действительно уникальные изделия, одним из которых является «Авангард».

— Главная особенность российского гиперзвукового летательного аппарата — в том, что за счет высокой энергетики он может совершить сложный маневр, — отметил специалист. — Таким образом, ГЗЛА не только уклоняется от ракет-перехватчиков, но и выходит на цель с любого направления и в большом диапазоне высот.

По оценке Дмитрия Корнева, российским инженерам удалось превзойти своих заокеанских конкурентов и создать куда более продвинутую машину.

— Российский ГЗЛА имеет несомненное преимущество перед своими ближайшими конкурентами, в частности американскими, разрабатываемыми по проекту Falcon, — сказал эксперт. — По данным отраслевых иностранных СМИ, эти машины пока способны выполнять полет с гиперзвуковой скоростью только по прямой.

В США ведутся разработки гиперзвуковых аппаратов. В рамках проекта Falcon («Сокол») и концепции неядерного быстрого глобального удара появились два экспериментальных аппарата. Они различаются размерами и носителями. Первый — это Hypersonic Test Vehicle («гиперзвуковой опытный аппарат»), запускаемый с помощью переоборудованных шахтных МБР. У него есть более компактный собрат — AHW (Advanced Hypersonic Weapon — перспективное гиперзвуковое оружие). Для его старта используется переоборудованная баллистическая ракета «Поларис», размещенная на подводной лодке. Однако эти аппараты пока только проходят испытания и далеки от серийного производства.