Русские ракеты взорвали западную прессу

Демонстрация кадров запуска новых ракет во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию впечатлила иностранные СМИ. Большинство заголовков зарубежной прессы оказались посвящены именно теме новых стратегических вооружений, презентованных российским лидером.

Тональность сообщений разнилась от настороженно-предупредительной — «Путин хвастает новым ядерным оружием, предупреждает Запад «слушать», как у агентства Bloomberg, до откровенно алармистской. К примеру, британский таблоид Express вышел с заголовком: «Путин показывает УЖАСАЮЩЕЕ необнаружимое русское ядерное оружие, которое может поразить ВЕСЬ мир».

А фраза: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас» уже стала крылатой — именно ее западные СМИ цитировали чаще всего и одной из первых. Некоторые издания, как, например, вашингтонская газета Politico или еженедельный американский журнал Time, завершили этими словами свои заметки, словно призывая политические элиты обратить на это высказывание внимание. Ведущие итальянские, французские и немецкие информационные ресурсы также сфокусировались на призыве российского лидера услышать Москву.

Общей мыслью большинства зарубежных публикаций стала идея о направленности этой части послания: главные страницы ведущих мировых изданий пестрели заголовками об обращении Владимира Путина именно к США.

Британская The Guardian, в частности, отметила, что за месяц до нынешнего выступления Владимира Путина в США был обнародован доклад Пентагона, посвященный новой политике в сфере ядерных вооружений, вслед за которым глава Белого дома Дональд Трамп пообещал развивать арсенал «настолько мощный, что он предотвратит любые акты агрессии». Тогда это заявление сочли адресованным России, а нынешнее эффектное выступление Владимира Путина — не сильно завуалированным ответом Вашингтону.

«Его замечания можно рассматривать как послание Вашингтону в контексте подорванных отношений с Москвой, в том числе — ввиду расследований в США по вмешательству России в президентские выборы 2016 года», — отметила и американская Washington Post.

Крупнейший информационный ресурс Америки — CNN — также расценил слова президента РФ как «предупреждение США», которым не стоит «связываться с Россией и ее новым устрашающим ядерным арсеналом».

А вот внутрироссийская повестка послания заинтересовала иностранных журналистов намного меньше, хотя нельзя сказать, что ее полностью обошли стороной. Чаще всего западные СМИ отмечали настрой главы России вдвое снизить число людей, живущих за чертой бедности.

Один из самых подробных разборов обращения российского президента представила читателям BBC. Видимо, чтобы не выбиваться из тренда, британские журналисты начали статью с «неукротимого» ядерного оружия России, но при этом не забыли и про «человеческую», и про экономическую части послания.

Однако справедливости ради стоит отметить, что встречалась в западных СМИ и довольно сдержанная аналитика. Так, крупнейшее информационное агентство Германии DPA опубликовало «хронологический» разбор послания, начав с его социально-экономической части. А комментируя слова Владимира Путина о новейшем отечественном вооружении, немецкое издание отметило, что это «укрепило его репутацию гаранта стабильности».

Но в целом западные СМИ сделали всё, чтобы, проснувшись, американцы увидели в первую очередь «военную» часть послания. Если судить о выступлении президента России только по заметкам в европейских и американских изданиях, может сложиться впечатление, что российский лидер говорил только о новых ракетах и уникальных оборонных возможностях России. Такая подача информации вполне укладывается в общую канву антироссийской повестке на Западе. И главный вопрос теперь в том, как отреагируют зарубежные политические элиты на заявления президента РФ: найдут в себе силы перейти к конструктиву в отношениях с Москвой или продолжат гнуть свою линию. Ведь, как уточнил Владимир Путин, Россия «никому не угрожает и ни на какого не собирается нападать».