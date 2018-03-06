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Глава нацразведки США назвал сроки введения новых санкций против России

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Новые санкции США в отношении России могут быть введены на следующей неделе. Об этом заявил глава американской разведки Дэниел Коутс во время выступления на слушаниях комитета по делам ВС сената.

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По его словам, минфин США заканчивает подготовку для объявления об ограничениях.

«Рассматриваются (дополнительные. – iz.ru) санкции. Насколько я понимаю, министр финансов [США Стивен Мнучин] указал, что уже на будущей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций», –– цитирует ТАСС Коутса.

2 марта президент США Дональд Трамп продлил действие введенных в 2014 году санкций против России из-за кризиса на Украине. Ограничения подразумевают заморозку банковских счетов ряда российских должностных лиц, отказ им в выдаче въездных виз и запрет ввоза в США любых товаров из Крыма.

В Кремле ограничения назвали незаконными и наносящими вред всему миру.

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