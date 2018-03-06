Глава нацразведки США назвал сроки введения новых санкций против России

Новые санкции США в отношении России могут быть введены на следующей неделе. Об этом заявил глава американской разведки Дэниел Коутс во время выступления на слушаниях комитета по делам ВС сената.

По его словам, минфин США заканчивает подготовку для объявления об ограничениях.

«Рассматриваются (дополнительные. – iz.ru) санкции. Насколько я понимаю, министр финансов [США Стивен Мнучин] указал, что уже на будущей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций», –– цитирует ТАСС Коутса.

2 марта президент США Дональд Трамп продлил действие введенных в 2014 году санкций против России из-за кризиса на Украине. Ограничения подразумевают заморозку банковских счетов ряда российских должностных лиц, отказ им в выдаче въездных виз и запрет ввоза в США любых товаров из Крыма.

В Кремле ограничения назвали незаконными и наносящими вред всему миру.