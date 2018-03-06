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Порошенко продлил санкции против российских банков на год

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Фото: REUTERS/Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил продление санкций против четырех украинских «дочек» российских банков. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

Данным указом украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 марта 2018 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Ограничения представляют собой предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц, в частности материнских структур –– Сбербанка, ОАО «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», ОАО «ВТБ» и ОАО «БМ Банка».

Помимо этого, Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины проинформировать о санкциях ЕС и США и узнать о возможности введения аналогичных ограничений с их стороны.

Первые ограничения в отношении банков, связанных с российскими кредитными организациями, были введены Киевом 23 марта 2017 года.

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