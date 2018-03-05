ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения еще на год

Евросоюз продлевает на год санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 человек из его окружения. Об этом сообщили в Совете ЕС.

«5 марта 2018 года Совет продлил до 6 марта 2019 года заморозку активов 13 человек, считающихся ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств», — сказано в сообщении.

При этом два человека были исключены из списка «на основе ежегодного пересмотра санкций». По данным агентства ТАСС, ими являются украинский бизнесмен Сергей Клюев и бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш. Соответствующие нормативные акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС во вторник, 6 марта, и вступят в силу.

Напомним, Виктор Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. После протестов на Майдане в 2014 году он был признан Верховной радой самоустранившимся от должности. Тогда же Янукович покинул Украину, опасаясь за свою жизнь. В настоящее время он проживает в России.

5 марта 2014 года Евросоюз ввел санкции против Януковича, а также еще 17 граждан Украины, в том числе в отношении двух его сыновей, бывшего премьер-министра Николая Азарова и приближенных к ним лиц.