На Украине призвали проверить СМИ из-за пресс-конференции Януковича

Все украинские СМИ и телеканалы, которые транслировали пресс-конференцию экс-президента Виктора Януковича, следует проверить, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук («Радикальная партия»).

Нардеп навал трансляцию пресс-конференции Януковича «информационной агрессией против украинского государства», передает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Я официально обращаюсь и прошу считать мои слова депутатским запросом, чтобы СБУ проверила все издания, все телеканалы, которые транслировали её», — заявил депутат.

Он добавил, что экс-президент «не имеет никакого права быть в эфирах украинских каналов и СМИ».

Виктор Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. После начала протестных акций, начавшихся в 2014 году, политик покинул страну, поскольку опасался за свою жизнь. Верховная рада признала Януковича самоустранившимся от должности и назначала новые президентские выборы, на которых победил Петр Порошенко.