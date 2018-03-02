Опубликовано обращение Януковича к Путину в марте 2014 года

Опубликован полный текст обращения экс-президента Украины Виктора Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину в марте 2014 года.

«Как официально избранный президент Украины, заявляю. События на майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму — под угрозой», — приводит текст документа RT.

В письме экс-лидера Украины отмечается, что «под влиянием западных стран происходит открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам».

Напомним, Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. После протестных акций на Майдане в 2014 году он был признан Верховной радой самоустранившимся от должности. Тогда же отстраненный лидер покинул Украину. В настоящее время он проживает в России.