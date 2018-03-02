Янукович призвал не считать деньги, на которые он живет в России

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает доказанным факт отсутствия у него счетов в банках мира. Об этом он заявил в пятницу в ходе своего выступления на пресс-конференции в Москве.

Политик также предложил не считать деньги, на которые он живет в России.

«За счет чего я живу? У меня есть семья, сын, достаточно молодой и здоровый человек. Я живу с семьей, и знаете, как говорят, я ваши деньги не считаю и вы не считайте мои. Я живу, мне хватает на жизнь, и я не могу сказать, что я всем доволен», — цитирует бывшего лидера Украины НСН.

По словам Януковича, ему очень больно и тяжело и он очень хочет, чтобы страдания людей на Украине как можно быстрее прекратились.

Напомним, Виктор Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. После протестов на Майдане в 2014 году он был признан Верховной радой самоустранившимся от должности. Тогда же Янукович покинул Украину. В настоящее время он проживает в России.