Киев может решиться на силовую операцию в Донбассе. Такое заявление сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве в пятницу, 2 марта.

По его словам, война до сих пор продолжается и неизвестно, когда именно она закончится. Янукович считает, что для Донбасса появилась угроза попытки Киева вернуть не контролируемые территории военным путем, приводит слова экс-президента «Интерфакс».

Также Виктор Янукович заявил, что принятый Украиной закон о реинтеграции Донбасса подтверждает нежелание властей идти мирным путем и полностью исключает выполнение Минских договоренностей. При этом мнение жителей Донбасса украинские власти не учитывают.

Ранее портал iz.ru сообщал, что постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов объяснил несостоятельность закона о реинтеграции Донбасса, который не только фиксирует отсутствие у киевских властей способности договариваться, но и демонстрирует отказ Украины от политических обязательств.