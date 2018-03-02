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Янукович считает, что Киев может решиться на силовую операцию в Донбассе

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Киев может решиться на силовую операцию в Донбассе. Такое заявление сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве в пятницу, 2 марта.

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По его словам, война до сих пор продолжается и неизвестно, когда именно она закончится. Янукович считает, что для Донбасса появилась угроза попытки Киева вернуть не контролируемые территории военным путем, приводит слова экс-президента «Интерфакс».

Также Виктор Янукович заявил, что принятый Украиной закон о реинтеграции Донбасса подтверждает нежелание властей идти мирным путем и полностью исключает выполнение Минских договоренностей. При этом мнение жителей Донбасса украинские власти не учитывают.

Ранее портал iz.ru сообщал, что постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов объяснил несостоятельность закона о реинтеграции Донбасса, который не только фиксирует отсутствие у киевских властей способности договариваться, но и демонстрирует отказ Украины от политических обязательств.

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