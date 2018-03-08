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Скотленд-Ярд отказался комментировать данные о коме Скрипаля

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Фото: REUTERS/Kommersant/Yuri Senatorov
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В Скотленд-Ярде отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме после отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом.

«Мы не раскрываем никаких имен и не даем никаких дополнительных комментариев сверх того, что было сказано сегодня на пресс-конференции», — рассказали журналистам «РИА Новости» в полиции.

Ранее о коме сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники. По данным Reuters, для отравления мог быть использован VX-газ или зарин.

5 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в парке британского города Солсбери. Их срочно госпитализировали. Глава британского МИДа Борис Джонсон обрушился с обвинениями в адрес РФ, заявив, что если в деле найдут «российский след», то «Лондон жестко ответит». 

В России данные заявления расценили как провокацию.

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