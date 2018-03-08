Более 20 человек пострадали в результате атаки на экс-полковника ГРУ Скрипаля

Более 20 человек обратились за медицинской помощью после инцидента с отравлением полковника российской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании, сообщил исполняющий обязанности главы полиции Уилтшира Кир Притчард.

«Помощь была оказана ряду людей, где-то 21 человеку, включая мужчину и женщину, найденных на скамейке», — заявил Притчард телеканалу Sky News.

Отмечается, что некоторые из них прошли лечение в больнице, им сделали анализы крови, оказали поддержку и проконсультировали. Сейчас в медучреждениях остаются три человека.

При этом он не назвал имен пострадавших, кроме полицейского Ника Бейли, уточняет «РИА Новости».

Ранее глава МИДа Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что в тяжелом состоянии в больнице находятся Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, министр обрушился с обвинениями в адрес России, заявив, что в случае обнаружения «российского следа» «Лондон жестко ответит». В Москве такие угрозы назвали провокационными.

Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в парке британского города Солсбери 5 марта. По данным СМИ, они находятся в коме. Официального подтверждения данной информации пока нет.