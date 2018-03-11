Сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018 в России

Сборная Англии по футболу может пропустить чемпионат мира в России. На туманном Альбионе ищут любой повод, чтобы бойкотировать мировое первенство. На этот раз Лондон пытается извлечь выгоду из отравления Сергея Скрипаля. Британские власти призывают политиков и чиновников отказаться от поездки на турнир.

Поддержать эту идею могут союзники из Японии, Польши, Австралии и США. В случае обнаружения «российского следа» не исключен запрет и на участие сборной. Правда, никакой пользы футболисты от этого решения не получат, будет только вред. В случае бойкота командой Англии ЧМ-2018 она будет дисквалифицирована на четыре года. Одна из сильнейших футбольных сборных Европы пропустит и чемпионат мира в 2022-м.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.