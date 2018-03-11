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Главврач Англии дала совет горожанам Солсбери постирать одежду из-за Скрипаля

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала всем, кто побывал в ресторане Zizzi и в пабе Bishop's Mill в Солсбери 4 и 5 марта, на всякий случай выстирать одежду, в которой они тогда были, и помыть все вещи, которые у них были с собой. Об этом она заявила в воскресенье, 11 марта.

В этих ресторане и пабе побывали экс-полковник ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены 4 марта.

«Мы сейчас выяснили, что следы загрязнения нервно-паралитическим веществом были обнаружены и в пабе Mill, и в Zizzi в Солсбери», — цитирует Дэвис «РИА Новости».

Она добавила, что пребывание в этих заведениях никакой опасности для здоровья людей не несет, но те, кто беспокоится, могут продезинфицировать свою одежду.

Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. По данным СМИ, они находятся в коме.

9 марта автомобили в центре Солсбери, где был отравлен Скрипаль, были эвакуированы военными из-за «загрязнения».

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