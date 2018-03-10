Британские военные эвакуировали «загрязненные» машины в Солсбери

Машины в центре Солсбери, где был отравлен работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были эвакуированы военными из-за «загрязнения». Об этом заявил в субботу, 10 марта, глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

«В настоящее время сотрудники наших вооруженных сил помогают полиции в продолжающемся расследовании, обеспечивая безопасную транспортировку загрязненных машин из Солсбери для сохранения безопасности нашего населения», – цитирует его «РИА Новости».

Информация о работе военных в Солсбери появилось в некоторых СМИ накануне.

Скрипаль и его дочь Юлия, которые были госпитализированы 4 марта после отравления неизвестным веществом, находятся в критическом состоянии. Полиция не сообщает, чем они были отравлены. Однако, по некоторым это было нервнопаралитическое вещество.

Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. Москва в 2010 году обменяла его на высланных из США граждан.