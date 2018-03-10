СМИ сообщили о вербовке Скрипаля британской разведкой в Испании

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был завербован сотрудником британской военной разведки МИ-6 во время нахождения в Испании, передает «РИА Новости» со ссылкой на материал газеты Times.

По данным издания, сначала на бывшего полковника ГРУ обратила внимание разведка Испании, но завербовала его МИ­-6. Знакомство Скрипаля с вербовщиком состоялось в 1995 году: сотрудник МИ-6 представился сотруднику ГРУ испанским бизнесменом.

Газета сообщает, что Скрипаль работал на МИ-6 в течение десяти лет и действовал под оперативным псевдонимом «Немедленно» (Forthwith).

В материале уточняется, что имен разведчиков, работающих в странах Запада, перебежчик не назвал, но данные о персонале и структуре российской военной разведки передал. Кроме того, он раскрыл все рабочие телефоны сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба Вооруженных сил России.

Полученные от Скрипаля данные передавались в контрразведку Великобритании (МИ-5) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, уточняет газета.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, госпитализированы были трое. В расследовании обстоятельств происшествия Скотланд-Ярд попросил помощи военных.