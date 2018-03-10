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СМИ назвали новую версию отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля

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Фото: REUTERS/Kommersant/Yuri Senatorov
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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в Солсбери, сообщает со ссылкой на источники газета The Telegraph.

По данным издания, сотрудник местной полиции, сержант Ник Бейли, который также был госпитализирован, посещал дом Скрипалей через несколько часов после их обнаружения в городском парке. При этом врач, который оказывал первую помощь семье, не пострадал, уточняет «РИА Новости».

Из этого журналисты делают вывод, что Скрипали, вероятнее всего, были отравлены у себя дома, а не на улице, как предполагалось ранее.

Экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта. Всего медицинская помощь потребовалась более чем 20 пострадавшим при инциденте, госпитализированы были трое. По данным СМИ, бывший полковник ГРУ и его дочь на данный момент находятся в состоянии комы.

10 марта стало известно, что полицейские оцепили территорию на кладбище в Солсбери, где захоронены жена и сын экс-полковника.

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