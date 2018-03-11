Лондон готов отреагировать в случае причастности иного государства к делу Скрипаля

Лондон примет меры, если докажет причастность другой страны к делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в воскресенье, 11 марта.

«Если там будет иметь место участие иностранного государства, которое будет доказано по результатам этого расследования, то тогда это, конечно же, будет очень серьезно. Правительство отреагирует на это надлежащим образом», — цитирует его ТАСС.

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом 4 марта. Сейчас они находятся в реанимации. Подозреваемые по этому делу еще не выявлены.

В полиции заявили, что, помимо Скрипаля и его дочери, пострадал и правоохранитель.

После происшествия глава британского МИДа Борис Джонсон обрушился с обвинениями в адрес РФ, заявив, что если в деле найдут «российский след», то «Лондон жестко ответит».

В России подобные заявления назвали дикостью.